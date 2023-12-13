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«Укрзалізниця» тимчасово скасувала один із міжнародних рейсів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Укрзалізниця» тимчасово скасувала один із міжнародних рейсів
Через поломку рухомого складу словацьких залізниць скасовано потяг №960/961 Кошице (Словаччина) – Мукачево – Кошице сьогодні не курсуватиме
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Перевізник пропонує власникам квитків альтернативу

У середу, 13 грудня, потяг №960/961 Кошице (Словаччина) – Мукачево – Кошице не курсуватиме. Про це повідомила «Укрзалізниця» в Telegram.

«Через поломку рухомого складу словацьких залізниць поїзд №960/961 Кошице – Мукачево – Кошице сьогодні не курсуватиме», – йдеться в повідомленні.

Натомість «Укрзалізниця» запевнила, що наступні рейси №962 Кошице (11:46) – Мукачево (16:53) та №963 Мукачево (18:16) – Кошице (21:33) заберуть усіх пасажирів із квитками на скасований поїзд.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» планує запустити низку маршрутів у гори України до різдвяно-новорічних свят.

До слова, у грудні «Укрзалізниця» запустить низку нових маршрутів, зокрема, міжнародних. З’явиться новий потяг із Дніпра до польського міста Хелм та прямий поїзд до Відня.

Як повідомлялося, Україна та Польща домовилися про перетин кордону вантажівками за допомогою залізничного транспорту. Тепер цей маршрут буде використовуватися на постійній основі.

Теги: Укрзалізниця потяг транспорт

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