«Укрзалізниця» призначила на 8 квітня додатковий потяг з Харкова

Придбати квитки на зазначений поїзд можна буде вже найближчим часом у залізничних касах та онлайн

«Укрзалізниця» на 8 квітня призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Харків-Київ-Львів. Про це повідомила пресслужба перевізника в Telegram.

«Відправлення о 10:30», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що придбати квитки на зазначений поїзд можна буде вже найближчим часом у залізничних касах та онлайн на сайті або в чат-ботах «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум. Як повідомлялося, Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України.