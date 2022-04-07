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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила на 8 квітня додатковий потяг з Харкова

    «Укрзалізниця» призначила на 8 квітня додатковий потяг з Харкова
    фото: ua.news

    Придбати квитки на зазначений поїзд можна буде вже найближчим часом у залізничних касах та онлайн

    «Укрзалізниця» на 8 квітня призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Харків-Київ-Львів. Про це повідомила пресслужба перевізника в Telegram.

    «Відправлення о 10:30», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що придбати квитки на зазначений поїзд можна буде вже найближчим часом у залізничних касах та онлайн на сайті або в чат-ботах «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум. Як повідомлялося, Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України.

    Теги: Харків росія війна Укрзалізниця потяг Україна #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила на 8 квітня додатковий потяг з Харкова