«Укрзалізниця» розширює мережу пунктів незламності на вокзалах: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Укрзалізниця» розширює мережу пунктів незламності на вокзалах: подробиці
У Броварах, Фастові, Борисполі та Василькові працюють «Вагони незламності»
фото: Укрзалізниця

Найближчим часом «Укрзалізниця» відкриє ще близько 50 пунктів незламності на менших вокзалах і станціях

На залізничних вокзалах України вже працюють 97 опорних пунктів незламності, а найближчим часом їхня кількість зросте. Про це повідомляє «Укрзалізниці», пише «Главком».

Пункти працюють цілодобово й відкриті для всіх, хто потребує допомоги: тут можна зігрітися, перепочити після дороги та підзарядити мобільні телефони й інші гаджети.

Усі пункти незламності забезпечені резервним живленням, стабільним зв’язком, водою та базовими умовами для тривалого перебування. Відвідувачів також пригощають гарячим чаєм.

На 40 вокзалах облаштовані окремі зони для родин із дітьми. З місцями для годування й догляду за немовлятами, комфортними зонами очікування та матеріалами для дитячого дозвілля.

Найближчим часом «Укрзалізниця» відкриє ще близько 50 пунктів незламності на менших вокзалах і станціях, зокрема на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині та Дніпропетровщині.

Від початку зими пунктами на вокзалах уже скористалися майже 360 тис. людей. Під час сильних морозів після 9 січня допомогу тут отримали близько 65 тис. осіб.

Крім стаціонарних пунктів, у Броварах, Фастові, Борисполі та Василькові працюють «Вагони незламності» – мобільні пункти допомоги. Найближчим часом вони з’являться також в Ірпені, Бучі, Вишневому, Боярці та Бородянці, а після узгодження з місцевою владою, і в інших регіонах.

Нагадаємо, у Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

Укрзалізниця пункти незламності

