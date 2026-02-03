Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів через загрозу обстрілів: деталі

Юлія Відміцька
«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів через загрозу обстрілів: деталі
Пасажирів «Укрзалізниці» закликають не нехтувати сигналами про повітряну тривогу
фото: «Укрзалізниця»

Замість поїздів «Укрзалізниця» пропонує українцям трансфер автобусами

3 лютого 2026 року «Укрзалізниця» обмежує рух деяких поїздів через загрозу обстрілу РФ. Обмеження діятимуть у трьох областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис «Укрзалізниці».

Обмеження на Харківщині 

Обмеження руху залізничного транспорту очікується в Харківській області. Тому для сполучення Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ рух поїздів буде обмеженим. «Тому на цьому напрямку просимо пасажирів користуватися автобусним об’їздом (стиковка організована)»,  – радять в «Укрзалізниці».

Правила для пасажирів Укрзалізниці у Запорізькій області

Також ризики зберігаються у Запорізькій області. Через це для пасажирів підготували трансфери автобусами між Дніпром і Запоріжжям.

«Якщо ви прямуєте до Синельникового або Запоріжжя, прохання на під’їзді до Дніпра діяти за інструкціями поїзної бригади та працівників вокзалу. Пасажирам, які вирушають із Запоріжжя чи Синельникового», – пояснили в компанії перевізника. Також пасажирів закликають уважно стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на станції.

Рух потягів на Сумщині

В «Укрзалізниці» зауважили, що попри обстріл міста Конотоп Сумської області, рух поїздів не зупиняють. Однак пасажирів закликають прямувати в укриття у разі небезпеки.

Нагадаємо, що 27 січня росіяни здійснили атаку на пасажирський потяг «Укрзалізниці» на Харківщині. Унаслідок російського удару загинуло шість людей. Того ж дня рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого удару по пасажирському поїзду. Пожежу у вагоні повністю загасили, аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено. У вагоні, в який влучив дрон, перебувало 18 пасажирів. Загалом у потягу було понад 200 осіб. 

Також зранку, 2 лютого російська терористична армія здійснила атаку на об’єкти «Укрзалізниці».

