Повітряні Сили попередили про атаку дронів

Наразі існує небезпека для Запорізької і Дніпропетровської областей

Станом на 20:30 20 листопада існує загроза атаки російськими безпілотниками з півдня і для Запорізької і Дніпропетровської областей. Про це попередили Повітряні Сили ЗСУ.

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«Атака «Шахедів» з півдня! Загроза застосування ворожих ударні БпЛА для Запорізької, Дніпропетровської областей! У разі оголошення тривоги у вашій області – прямуйте в укриття», – йдеться у повідомленні.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Нагадаємо, триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.