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У Росії заявили про збиття дронів, що летіли на Москву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії заявили про збиття дронів, що летіли на Москву
Міноборони РФ повідомило про збиття безпілотників літакового типу
фото ілюстративне

Неспокійна ніч була у Московській і Калужській областях

Міністерство оборони країни-агресорки Росії оголосило, що цієї ночі над Московською та Калузькою областями було збито українські дрони.

У повідомленні йдеться про знищення дев'яти українських безпілотників літакового типу.

У Росії заявили про збиття дронів, що летіли на Москву фото 1

Мер Москви Сергій Собянін у ніч на четвер також оголосив, що під Москвою знову збито безпілотника.

У повідомленні Собяніна о 2:35 в соцмережах йдеться, що безпілотник летів на Москву і був збитий у Наро-Фомінському міському окрузі. За його словами, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає.

Згодом, за дві години, Собянін повідомив про припинення силами ППО ще однієї спроби прольоту безпілотника до Москви.

Наро-Фомінськ розташований приблизно за 50 км на південний захід від Москви, територія його округу сягає майже 80 км по лінії північний схід — південний захід.

Коли Україна починала завдавати ударів дронами по Москві та цілях в інших віддалених від неї місцях Росії, кожна атака супроводжувалася масою повідомлень від російських користувачів у соцмережах про вибухи, стрілянину ППО та прольоти безпілотників з відео та фотографіями. Тепер всі повідомлення міноборони РФ, губернаторів або мера Москви про збитих безпілотників надходять на тлі повного мовчання в ефірі російських користувачів соцмережі.

До слова, партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхні агенти проникли у військову частину національної гвардії Росії у Москві.

Теги: вибух безпілотник Москва

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