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Атака на Київ: зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака на Київ: зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці
фото ілюстративне

Інформація про постраждалих відсутня

У ніч на 27 серпня російські війська атакували Київ ракетами і безпілотниками. У двох районах столиці впали уламки збитих ворожих цілей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста», – зазначив Сергій Попко.

За його словами, внаслідок падіння уламків виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 кв. м. Інформація про постраждалих відсутння.

Окрім цього, також зафіксовано падіння уламків в лісопарковій зоні Деснянського району.

«І тут теж виникла пожежа. Інформація про постраждалих відсутння. Оперативні служби слідують на місце», – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги через зліт МіГ-31К у кількох містах, зокрема і в столиці, пролунали вибухи

Раніше під час тривоги через загрозу БпЛА вибухи лунали в Києві. У передмісті столиці працювала ППО.

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Теги: обстріл Київ пожежа

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