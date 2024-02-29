Пожежа на російському катері: розвідка повідомила про втрати росіян (відео)

У акваторії Азовського моря виникла пожежа на одному з російських катерів

Пожежа охопила ходову рубку судна

Сьогодні, 29 лютого, в акваторії Азовського моря виникла пожежа на одному з російських катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії. Відомо про втрати у лавах окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За інформацією розвідки, пожежа охопила ходову рубку судна, після чого екіпаж терміново запросив евакуаційну групу. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів.

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«Ворог зазнав втрат у кількості п'ятьох окупантів», – наголосили в розвідці.

Там додали, що причини пожежі та характер втрат ворога все ще уточнюється.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 лютого, у морському порту в Петербурзі загорівся дизель-електричний криголам «Єрмак». За даними надзвичайного відомства, спалахнуло сміття на першій палубі. Вогонь поширився на 20 метрів квадратних. Роботу з пожежогасіння ускладнює складне планування судна.