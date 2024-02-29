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Пожежа на російському катері: розвідка повідомила про втрати росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежа на російському катері: розвідка повідомила про втрати росіян (відео)
У акваторії Азовського моря виникла пожежа на одному з російських катерів
фото ілюстративне

Пожежа охопила ходову рубку судна

Сьогодні, 29 лютого, в акваторії Азовського моря виникла пожежа на одному з російських катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії. Відомо про втрати у лавах окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, пожежа охопила ходову рубку судна, після чого екіпаж терміново запросив евакуаційну групу. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів.

«Ворог зазнав втрат у кількості п'ятьох окупантів», – наголосили в розвідці.

Там додали, що причини пожежі та характер втрат ворога все ще уточнюється.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 лютого, у морському порту в Петербурзі загорівся дизель-електричний криголам «Єрмак». За даними надзвичайного відомства, спалахнуло сміття на першій палубі. Вогонь поширився на 20 метрів квадратних. Роботу з пожежогасіння ускладнює складне планування судна.

Теги: пожежа корабль

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