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Сайт міноборони Росії другий день «лежить» після спецоперації ГУР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сайт міноборони Росії другий день «лежить» після спецоперації ГУР
фото з відкритих джерел

Заблокованими залишаються сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури

Українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства. Станом на 5 березня роботу сайту досі не відновили. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

«Міністерство оборони держави-агресора Росії не може впоратись із наслідками кібератаки ГУР МО України», – зазначають у ГУР.

Заблокованими залишаються IP-телефонія, домени міноборони Р, а також – сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури.

Нагадаємо, розвідка отримала доступ до серверів міноборони Росії. Розвідники заволоділи документами, які циркулювали між тисячами структурних одиниць ворожого відомства.

Стало відомо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало списки осіб, яких Москва може залучити до так званої операції «Майдан-3». Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.

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Теги: розвідка Міноборони Міноборони РФ Москва

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