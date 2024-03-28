Шмигаль прибув до Варшави на зустріч урядів України та Польщі (фото)

Головні питання зустрічі будуть скоординовані перед спільним засіданням урядів

Сьогодні, 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави, де заплановано спільне засідання урядів України та Польщі. Про це Шмигаль повідомив у Телеграм.

«Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском», – зазначив він.

За словами голови українського уряду, головні питання зустрічі будуть скоординовані перед спільним засіданням урядів.

«Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень», – додав Шмигаль.

«Денисе Шмигалю, вітаємо у Варшаві! Без вільної України не буде безпечної Європи» – написав Туск у X.

Як повідомлялося, зустріч урядів Польщі та України у Варшаві 28 березня буде присвячена різним питанням, включаючи питання зброї та економіки, сільське господарство та військову підтримку, вступ України до ЄС, а також вирішення історичних питань між двома країнами.

Як повідомлялося. Варшава має намір підписати під час зустрічі урядів Польщі та України протокол про розбіжності між позиціями двох країн. Також треба вирішити «певні історичні питання». Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

На його думку, відносини з Україною мають ґрунтуватися на конкретних діях, адже важливо, щоб «відбулася відлига польсько-українських відносин, щира розмова і переговори».

Шейна також додав, що під час зустрічі також треба вирішити «певні історичні питання» між Польщею та Україною. «Вони не є найважливішими сьогодні, але вони також дозволяють нам розрядити атмосферу у багатьох питаннях», – зазначив він. Шейна зазначив, що помилкою попереднього уряду була позиція, що між Польщею й Україною немає суперечок. Тому важливим елементом зустрічі у Варшаві має бути підписання протоколу розбіжностей.