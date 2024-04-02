В Україні й досі відсутні ключові міністри: названо причину

«В нас сотні тисяч ветеранів й немає профільного міністра», – Геращенко

Народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко дорікнула прем’єр-міністру Денису Шмигалю через відсутність кандидатур на посади міністрів культури, ветеранів, молоді і спорту.

Нардепка зазначила, що про це їй стало відомо з відповіді на запит партії «Європейська Солідарність» до уряду.

«Міністерські посади вакантні вже кілька місяців. Й це безвідповідально під час війни, враховуючи виклики, що стоять перед країною. В нас сотні тисяч ветеранів й немає профільного міністра. В нас десятки тисяч загиблих спортсменів, росіяни і білоруси збираються пхатися під нейтральним прапором на Олімпіаду в Париж, й ми маємо цьому протидіяти. В нас й досі немає політики захисту і збереження культурних цінностей, купа інших проблем в гуманітарній сфері», – написала депутатка.

На думку Ірини Геращенко, відсутність кандидатур на посади міністрів протягом довгого часу «свідчить про глибоку кризу монобільшості».

Нагадаємо, наразі виконувачем обов'язків міністра культури та інформаційної політики є Ростислав Карандєєв. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 28 липня минулого року. Раніше він був першим заступником ексміністра Олександра Ткаченка.

Що стосується Міністерства у справах ветеранів, то Кабінет Міністрів України тимчасово поклав виконання обов’язків міністра на Олександра Порхуна. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 лютого 2024 року.

З 9 листопада минулого року виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту за рішенням уряду став Матвій Бідний. Він був заступником ексміністра Вадима Гутцайта з липня 2020 року.