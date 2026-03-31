У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць
У період з 1 квітня до 1 листопада дозволена швидкість руху на певних ділянках буде збільшена до 70 км/год
З 1 квітня по 1 листопада 2026 року у Дніпрі буде збільшено дозволену швидкість руху до 70 км/год на деяких ділянках доріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію.
Максимальну дозволену швидкість руху буде змінено на таких ділянках:
- вул. Набережна Заводська, крім 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова, ділянки від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст
- Кайдацький, також 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;
- вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
- шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
- шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);
- вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);
- міст Центральний;
- міст Кайдацький.
Крім того, у місцях, де змінився швидкісний режим, правоохоронці переналаштували камери автофіксації на актуальну дозволену швидкість.
Варто зазначити, що за перевищення швидкості, відповідно до статті 122 КУпАП, загрожують такі покарання:
- перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 340 грн;
- перевищення більш ніж на 50 км/год – 1,7 тис. грн.
Нагадаємо, у Києві цьогоріч вирішили не впроваджувати традиційне сезонне підвищення швидкості на окремих ділянках доріг. З 1 квітня до 1 листопада на всіх столичних магістралях продовжуватиме діяти стандартне обмеження до 50 км/год відповідно до вимог ПДР.
До слова, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.
