У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць

Камери автофіксації у зонах зміни швидкісного режиму переналаштовані на дозволену швидкість

У період з 1 квітня до 1 листопада дозволена швидкість руху на певних ділянках буде збільшена до 70 км/год

З 1 квітня по 1 листопада 2026 року у Дніпрі буде збільшено дозволену швидкість руху до 70 км/год на деяких ділянках доріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію.

Максимальну дозволену швидкість руху буде змінено на таких ділянках:

вул. Набережна Заводська, крім 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова, ділянки від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст

Кайдацький, також 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);

вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

Крім того, у місцях, де змінився швидкісний режим, правоохоронці переналаштували камери автофіксації на актуальну дозволену швидкість.

Варто зазначити, що за перевищення швидкості, відповідно до статті 122 КУпАП, загрожують такі покарання:

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 340 грн;

перевищення більш ніж на 50 км/год – 1,7 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві цьогоріч вирішили не впроваджувати традиційне сезонне підвищення швидкості на окремих ділянках доріг. З 1 квітня до 1 листопада на всіх столичних магістралях продовжуватиме діяти стандартне обмеження до 50 км/год відповідно до вимог ПДР.

До слова, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.