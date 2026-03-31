У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць
Камери автофіксації у зонах зміни швидкісного режиму переналаштовані на дозволену швидкість
У період з 1 квітня до 1 листопада дозволена швидкість руху на певних ділянках буде збільшена до 70 км/год

З 1 квітня по 1 листопада 2026 року у Дніпрі буде збільшено дозволену швидкість руху до 70 км/год на деяких ділянках доріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію.

Максимальну дозволену швидкість руху буде змінено на таких ділянках:

  • вул. Набережна Заводська, крім 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова, ділянки від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст
  • Кайдацький, також 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;
  • вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
  • шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
  • шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);
  • вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);
  • міст Центральний;
  • міст Кайдацький.

Крім того, у місцях, де змінився швидкісний режим, правоохоронці переналаштували камери автофіксації на актуальну дозволену швидкість.

Варто зазначити, що за перевищення швидкості, відповідно до статті 122 КУпАП, загрожують такі покарання:

  • перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 340 грн;
  • перевищення більш ніж на 50 км/год – 1,7 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві цьогоріч вирішили не впроваджувати традиційне сезонне підвищення швидкості на окремих ділянках доріг. З 1 квітня до 1 листопада на всіх столичних магістралях продовжуватиме діяти стандартне обмеження до 50 км/год відповідно до вимог ПДР.

До слова, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.

Читайте також:

Читайте також

Аварія трапилася у селі Драгомирчани біля Івано-Франківська
Масштабна аварія біля Івано-Франківська: зіткнулися чотири автівки, загинула дитина
28 лютого, 19:58
Комунальники ремонтуватимуть аварійні ділянки дорожнього покриття
5 березня у Подільському районі буде обмежено рух (перелік вулиць)
4 березня, 17:05
Суддя Індустріального районного суду Дніпра потрапила до лікарні після нападу
Троє чоловіків напали на суддю у Дніпрі (відео)
15 березня, 13:58
Сергіq Гробовий раніше працював у посольстві Кувейту
Має юридичну освіту та знає вісім мов: у Сумах працює незвичний двірник
14 березня, 20:15
Обвинувачений залишив машину з вибухівкою біля кафе
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
22 березня, 16:15
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
23 березня, 22:52
Водіїв, які будуть порушувати ПДР та назбирають певну кількість штрафних балів, позбавлятимуть прав
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
29 березня, 19:15
Для України, була б справедливою модель, коли водій платить лише за високоякісну інфраструктуру
Голова Агентства відновлення розповів, коли українські дороги стануть платними
29 березня, 19:59
Закурдаєв цього тижня має провести поєдинки в Суперлізі за «Дніпро»
Оселя гравця збірної України з баскетболу 3х3 постраждала внаслідок атаки на Дніпро
24 березня, 21:24

У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць
У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць
Голова Агентства відновлення розповів, коли українські дороги стануть платними
Голова Агентства відновлення розповів, коли українські дороги стануть платними
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
Верховна Рада готує систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме
Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи
Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду
Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати
Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Сьогодні, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Сьогодні, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Сьогодні, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
