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«Путін здурів на темі «Шахедів». Зеленський пригрозив знищити логістику Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Путін здурів на темі «Шахедів». Зеленський пригрозив знищити логістику Росії
Зеленський наголосив, що нікому, окрім Росії, не потрібна війна
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, кожна ворожа атака нагадує, що Україні потрібно посилити ППО та завдавати далекобійних ударів по РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація має залишитись без логістики, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін «здурів на темі «Шахедів» і терору». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами українського лідера, особливо потужною була атака проти Києва. Значну частину російських «Шахедів» і ракет вдалося збити. «Кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі «Шахедів» і терору, вони мають залишитись без логістики», – каже він.

Президент підкреслив, що кожен, хто працює заради захисту життя та обмеження військового потенціалу Росії, працює на досягнення миру. Зеленський подякував усім міжнародним партнерам, які просувають нові, сильні санкції проти РФ, зокрема вторинні. Зеленський зауважив, що попри російську браваду, санкції справді діють, і Росія повинна припинити агресію.

«Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Нікому більше, крім Росії, ця війна не потрібна. Обов’язково буде мир», – додав очільник України.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня росіяни вдарили по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки РФ стали Київ, Івано-Франківськ, Харків, Суми, Чернівці.

Як повідомлялося, російські терористи і надалі планують вбивати українців. Як доказ вони показали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед/Герань-2».Раніше стало відомо, що російські терористи планують запускати по Україні одночасно до 2 тис. дронів.

До слова, президент Зеленський провів нараду щодо контрактування дронів, зокрема перехоплювачів. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення. Як наголосив президент, заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони забезпечать зміцнення захисту українських позицій на фронті та безпеки у містах і селах.

Володимир Зеленський повідомляв, що українські дрони-перехоплювачі вже працюють та збивають ворожі цілі. За його словами, йдеться про десятки успішних перехоплень. Дрон-перехоплювач, або БпЛА-перехоплювач, – це різновид військових безпілотних літальних апаратів, головне завдання яких – знищення ворожих повітряних цілей у межах протиповітряної оборони.

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Теги: Володимир Зеленський безпілотник

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