Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Донецьку безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Донецьку безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
фото з відкритих джерел

Деякі райони Донецька було знеструмлено

Ввечері, 3 грудня, окупований Донецьк атакували безпілотники, передає «Главком» із посиланням на місцевий телеграм-канал «Типичный Донецк».

Повідомляється, що близько 50 БпЛА летіли на Донецьк та Горлівку. Під ударом була енергетична інфраструктура окупованої частини Донецької області.

Після атаки безпілотників Ворошилівський та Київський райони Донецька були частково знеструмлені.

Нагадаємо, вночі 18 листопада в окупованому Зугресі ударні БпЛА атакували Зуївську ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу. Телеграм-канали так званої ДНР пишуть, що після вибухів почалися проблеми зі світлом в окупованому Донецьку, Макіївці, а в Іловайську повністю зникло електропостачання.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. 

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

Як повідомлялося, 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження.

Стало відомо, що в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.

Теги: вибух Донецьк інфраструктура окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова планує обмежити піротехніку через екологію та безпеку
Феєрверки під забороною? Молдова розглядає обмеження на свята
1 грудня, 21:31
Атака на Київ: перші наслідки (оновлено)
Атака на Київ: перші наслідки (оновлено)
29 листопада, 01:37
Держава надає ваучери на житло ВПО з тимчасово окупованих територій
Житлові ваучери для ВПО: хто і як зможе отримати 2 млн грн
28 листопада, 13:27
На окупованих територіях погіршується ситуація з медициною
На окупованих територіях погіршується ситуація з медициною
24 листопада, 03:59
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
18 листопада, 02:59
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
17 листопада, 03:29
Морські дрони атакували російське місто Туапсе
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч
10 листопада, 05:17
Валить дим з квартири, де стався вибух
У російському Волгограді в житловому будинку прогримів вибух: є постраждалий
10 листопада, 02:32
Окупанти атакували Запоріжжя
Заяви Трампа, вибухи в Росії, атака на Запоріжжя: головне за ніч
6 листопада, 05:51

Події в Україні

В окупованому Донецьку безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
В окупованому Донецьку безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 грудня 2025. Зведення Генштабу
Удар по Кривому Рогу, держбюджет на 2026 рік. Головне за 3 грудня
Удар по Кривому Рогу, держбюджет на 2026 рік. Головне за 3 грудня
Удар по Кривому Рогу: серед поранених – дитина (фото)
Удар по Кривому Рогу: серед поранених – дитина (фото)
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
РФ вдарила «Іскандером» в адмінбудівлю в Кривому Розі: постраждала жінка
РФ вдарила «Іскандером» в адмінбудівлю в Кривому Розі: постраждала жінка

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua