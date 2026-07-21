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В окупованому Маріуполі спалахнула масштабна пожежа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В окупованому Маріуполі спалахнула масштабна пожежа
Ймовірно, сталося займання паливно-мастильних матеріалів
фото: соцмережі

Після атаки дронів здійнявся чорний дим

У ніч проти 21 липня дрони атакували Маріуполь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Після атаки БпЛА спалахнула сильна пожежа.

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В окупованому Маріуполі спалахнула масштабна пожежа фото 1
В окупованому Маріуполі спалахнула масштабна пожежа фото 2

Моніторингові пабліки наголошують, що характер пожежі вказує на займання паливно-мастильних матеріалів. Деталі уточнюються.

До слова, у місті Всеволожськ Ленінградської області РФ, поблизу Санкт-Петербурга, вночі 21 липня сталася масштабна пожежа на території індустріального парку. Загоряння виникло на підприємстві з виробництва полімерних матеріалів.

Також у Білгороді та Липецьку було чути сильні вибухи. За попередніми даними, ракети могли уразити об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Теги: Маріуполь війна

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