В окупованому Маріуполі спалахнула масштабна пожежа
Після атаки дронів здійнявся чорний дим
У ніч проти 21 липня дрони атакували Маріуполь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
Після атаки БпЛА спалахнула сильна пожежа.
Моніторингові пабліки наголошують, що характер пожежі вказує на займання паливно-мастильних матеріалів. Деталі уточнюються.
До слова, у місті Всеволожськ Ленінградської області РФ, поблизу Санкт-Петербурга, вночі 21 липня сталася масштабна пожежа на території індустріального парку. Загоряння виникло на підприємстві з виробництва полімерних матеріалів.
Також у Білгороді та Липецьку було чути сильні вибухи. За попередніми даними, ракети могли уразити об'єкти енергетичної інфраструктури.
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