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Ворожі дрони пошкодили об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворожі дрони пошкодили об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині

Унаслідок влучання виникла пожежа

У ніч проти 5 жовтня російські загарбники атакували безпілотниками Україну, дев’ять було знищено над Кіровоградською областю, але є влучання. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Дев’ять дронів-камікадзе знищено над Кіровоградщиною. На жаль, в цій області є влучання в об’єкт інфраструктури. Пожежу, що виникла, вдалось оперативно локалізувати, інформації про постраждалих не надходило», – зазначив Братчук.

Як повідомлялося, у ніч на 5 жовтня російські терористи здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Відомо, що лише на півдні України, за попередньою інформацією, вдалося знищити 24 «Шахеди».

Як повідомлялося, вночі у Миргороді та Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Увечері 4 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські терористи запустили дрони-камікадзе «Шахед» з полігону в окупованому Криму.

Триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Теги: безпілотник велоінфраструктура Кропивницький

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