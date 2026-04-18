В окупованому Севастополі пролунали вибухи: ймовірно, атаковано порт

Після атаки у Севастополі розгорілася пожежа

У ніч на 18 квітня безпілотники атакували Севастополь в окупованому Криму. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що у Севастополі після вибухів розгорілися пожежі у деяких районах. За попередньою інформацією, БпЛА атакували морський порт.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що горять залишки нафтопродуктів в резервуарі через обломки безпілотників.

Як відомо, у ніч на 14 квітня в окупованому Криму зафіксовано масовану атаку ударних безпілотників. Вибухи протягом кількох годин лунали в різних районах півострова, зокрема в Сімферополі, Феодосії та Керчі.

За повідомленнями місцевих каналів, у Сімферополі спочатку пролунали гучні вибухи, після чого російські військові відкрили вогонь по дронах із кулеметів. Стрільба фіксувалася в різних районах міста та поблизу населених пунктів навколо нього.

До слова, у ніч на 14 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зафіксували блекаут.