Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка США допомогла Україні обійти ППО Росії – FT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка США допомогла Україні обійти ППО Росії – FT
Українські дрони з початку року завдали щонайменше 194 удари по нафтопереробних заводах Росії
фото ілюстративне

Кількість ударів по НПЗ зросла у 11 разів і спровокувала найгіршу паливну кризу за десятиліття

Розвідка США допомогла Україні визначити оптимальні маршрути безпілотників для ударів по Росії та оминати російську протиповітряну оборону. Про це пише «Главком» з посиланням на Financial Times, яке поспілкувалося з українськими високопосадовцями.

194 удари з початку року

За даними видання, з початку 2026 року українські дрони завдали щонайменше 194 удари по нафтопереробних заводах Росії – це у 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. У травні зафіксували історичний місячний рекорд – 16 успішних влучань, зокрема неодноразово під удар потрапляв НПЗ у Москві. Дані наводить польська аналітична група Rochan Consulting.

Українські посадовці розповіли FT, що американська розвідка надає Силам оборони актуальні дані, які допомагають планувати маршрути безпілотників у глибокий тил Росії та оминати позиції її протиповітряної оборони.

Наслідок – паливна криза в Росії

Інтенсифікація ударів спровокувала, за оцінкою видання, найгіршу паливну кризу в Росії за останні десятиліття: більш ніж половина регіонів країни запровадила обмеження на продаж бензину, а на автозаправках фіксують багатогодинні черги.

Директор Rochan Consulting Конрад Музика зазначив, що кампанія вже вийшла за межі точкових ударів по нафтогалузі – вона перетворилася на системну стратегію виснаження енергетики, логістики й промисловості Росії одночасно.

Керівник програми Євразії Німецької ради з міжнародних відносин Штефан Майстер зауважив, що Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив наростити масове виробництво далекобійних дронів.

Москва звітує про перехоплення, але статистика говорить інше

Офіційні дані Міноборони Росії стверджують, що за перші шість місяців 2026 року над територією країни й окупованими територіями перехопили щонайменше 63 933 українські дрони. Утім зростання кількості успішних влучань по НПЗ свідчить, що масовість запусків усе частіше долає можливості російської ППО.

Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов визнав, що Путін «зробив ще одну фатальну стратегічну помилку», розраховуючи, що час працює на Росію: Кремль не зміг змусити Україну капітулювати, натомість дав їй час розвинути масове виробництво засобів для глибоких ударів.

За інформацією FT, попри тиск на паливний сектор, Москва в контактах із американськими представниками наполягає на поступках з боку Києва, а тристоронні перемовини за посередництва США навряд чи відновляться до кінця літа.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що лише у квітні Україна завдала щонайменше 21 удару по НПЗ, нафтопроводах і морських терміналах Росії – це був рекорд за чотири місяці.

Читайте також:

Теги: нафта Москва Україна рекорд криза статистика музика путін Міноборони розвідка обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку
Ворог через Оріхів намагається прорватися до Запоріжжя: огляд фронту
3 липня, 10:27
Що допоможе Україні та Польщі вийти із невигідної ситуації
Вихід із глухого кута: що Україна може запропонувати Польщі
23 червня, 11:44
Росіяни дедалі частіше користуються комерційними VPN-сервісами для доступу до нецензурованих новин та інформації
«Це просто анекдот». У Росії намагаються створити державний VPN для обходу власних блокувань
12 червня, 21:00
Вірменські вибори – це випробування того, наскільки Путін відчужив своїх сусідів
Bloomberg: Вибори у Вірменії стали для Путіна проблемою
7 червня, 04:49
Лев XIV летить до Мадрида – і говорить про мир
Папа Лев XIV звернувся до Путіна: війна забирає занадто багато людей
7 червня, 23:30
Зеленський після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі відповів на запитання журналістів
Зеленський відповів, яке послання передасть Путіну після атаки на Київ
15 червня, 11:08
Ієромонах Нестор Медведчук вийшов з УПЦ МП та приєднався до ПЦУ
Священнослужитель УПЦ МП Нестор Медведчук перейшов до ПЦУ на Закарпатті
10 червня, 14:48
Путін: Росія не дасть Україні шансу зупинити просування військ РФ
Путін заявив, що поставив завдання захопити Донбас та «Новоросію»
28 червня, 22:46
Сократ зізнався, що не уявляє останній день війни як момент повного полегшення
Керівник легендарного підрозділу «Альфа» спрогнозував, коли та як закінчиться війна
27 червня, 16:15

Політика

Розвідка США допомогла Україні обійти ППО Росії – FT
Розвідка США допомогла Україні обійти ППО Росії – FT
У каністрах і валізах: Казахстан зупинив вивезення пального в РФ
У каністрах і валізах: Казахстан зупинив вивезення пального в РФ
Білий дім підтвердив зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО
Білий дім підтвердив зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО
Білорусь рекордно наростила поставки бензину до Росії
Білорусь рекордно наростила поставки бензину до Росії
Кочівники-туареги розбили російські війська у Малі
Кочівники-туареги розбили російські війська у Малі
Пєсков розповів, про що Росія веде переговори зі США
Пєсков розповів, про що Росія веде переговори зі США

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua