Розвідка США допомогла Україні обійти ППО Росії – FT

Українські дрони з початку року завдали щонайменше 194 удари по нафтопереробних заводах Росії

Кількість ударів по НПЗ зросла у 11 разів і спровокувала найгіршу паливну кризу за десятиліття

Розвідка США допомогла Україні визначити оптимальні маршрути безпілотників для ударів по Росії та оминати російську протиповітряну оборону. Про це пише «Главком» з посиланням на Financial Times, яке поспілкувалося з українськими високопосадовцями.

194 удари з початку року

За даними видання, з початку 2026 року українські дрони завдали щонайменше 194 удари по нафтопереробних заводах Росії – це у 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. У травні зафіксували історичний місячний рекорд – 16 успішних влучань, зокрема неодноразово під удар потрапляв НПЗ у Москві. Дані наводить польська аналітична група Rochan Consulting.

Українські посадовці розповіли FT, що американська розвідка надає Силам оборони актуальні дані, які допомагають планувати маршрути безпілотників у глибокий тил Росії та оминати позиції її протиповітряної оборони.

Наслідок – паливна криза в Росії

Інтенсифікація ударів спровокувала, за оцінкою видання, найгіршу паливну кризу в Росії за останні десятиліття: більш ніж половина регіонів країни запровадила обмеження на продаж бензину, а на автозаправках фіксують багатогодинні черги.

Директор Rochan Consulting Конрад Музика зазначив, що кампанія вже вийшла за межі точкових ударів по нафтогалузі – вона перетворилася на системну стратегію виснаження енергетики, логістики й промисловості Росії одночасно.

Керівник програми Євразії Німецької ради з міжнародних відносин Штефан Майстер зауважив, що Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив наростити масове виробництво далекобійних дронів.

Москва звітує про перехоплення, але статистика говорить інше

Офіційні дані Міноборони Росії стверджують, що за перші шість місяців 2026 року над територією країни й окупованими територіями перехопили щонайменше 63 933 українські дрони. Утім зростання кількості успішних влучань по НПЗ свідчить, що масовість запусків усе частіше долає можливості російської ППО.

Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов визнав, що Путін «зробив ще одну фатальну стратегічну помилку», розраховуючи, що час працює на Росію: Кремль не зміг змусити Україну капітулювати, натомість дав їй час розвинути масове виробництво засобів для глибоких ударів.

За інформацією FT, попри тиск на паливний сектор, Москва в контактах із американськими представниками наполягає на поступках з боку Києва, а тристоронні перемовини за посередництва США навряд чи відновляться до кінця літа.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що лише у квітні Україна завдала щонайменше 21 удару по НПЗ, нафтопроводах і морських терміналах Росії – це був рекорд за чотири місяці.