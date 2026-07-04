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Три області під ударом: РФ вдарила по мережі українських АЗС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Три області під ударом: РФ вдарила по мережі українських АЗС
Ворог б'є по цивільних заправках у відповідь на удари українських сил по логістиці РФ
фото ілюстративне

Дяківнич: у Лубенському районі Полтавщини атаковано ще дві заправні станції

Ввечері 3 липня безпілотники вивели з ладу одразу кілька автозаправних станцій на Полтавщині, у Сумах та Харкові – на об'єктах спалахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна.

Три області під ударом: РФ вдарила по мережі українських АЗС фото 1
скриншот: SerhiiKuiun / Facebook

У місті Пирятин, що на межі Полтавської та Київської областей, безпілотники вивели з ладу кілька автозаправних станцій. Атаку на Полтавщині підтвердив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич: за його словами, ворог поцілив по заправці в Лубенському районі під час повітряної тривоги, а згодом ще дві станції в цьому ж районі також опинилися під ударом БпЛА.

«Ще дві автозаправні станції у Лубенському районі були атаковані ворожими БпЛА сьогодні ввечері. Станом на зараз, інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило», – зазначив Дяківнич.

Загалом атаки зачепили одразу три регіони:

  • Полтавщина – щонайменше чотири АЗС у Пирятині та Лубенському районі;
  • Сумщина – дві автозаправні станції в обласному центрі;
  • Харківщина – щонайменше одна станція.

Чому Росія б'є саме по заправках

Атаки на прифронтові АЗС стали для Росії практично щоденною тактикою. Раніше радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов пояснював, що ворог б'є по цивільних заправках у відповідь на удари українських сил по логістиці РФ. Лише за останній тиждень окупанти атакували АЗС у Полтавському районі, поранивши людину, а мережа WOG через постійні обстріли запровадила особливий режим роботи в кількох областях, включно з Полтавщиною.

Нагадаємо, Росія вже вдаряла по АЗС у Сумах наприкінці червня – за даними очільника Сумської ОВА Олега Григорова, лише за червень зафіксовано 13 атак на заправки області.

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Теги: росія пальне WOG ворог окупанти радник

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