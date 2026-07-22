Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обмеження запровадять у центральній частині столиці через охоронні заходи за участю іноземних делегацій

У центрі Києва в середу, 23 липня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Вони пов'язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління державної охорони України.

«23 липня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

В Управлінні державної охорони закликали жителів і гостей столиці врахувати цю інформацію під час планування маршрутів. «Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», – зазначили в УДО.

До слова, у четвер, 23 липня, через ремонтні роботи «Укрзалізниці» тимчасово закриють рух автотранспорту через залізничний переїзд у селі Томилівка (перегін Роток – Сухоліси). 

У зв’язку з обмеженнями також зміниться схема руху громадського транспорту: кінцеву зупинку автобусного маршруту № 28 (вул. Ярмаркова – с. Томилівка) тимчасово облаштують безпосередньо біля переїзду.

Теги: Київ дорожній рух обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на травень цього року в Данії проживає понад 47,6 тис. вимушених переселенців з України
Данія закрила прихисток для українців призовного віку
26 червня, 01:33
8 липня Київ і область накриють грози: пориви вітру сягатимуть 20 м/с
8 липня Київ і область накриють грози: пориви вітру сягатимуть 20 м/с
7 липня, 20:55
Україна відреагувала на рішення МОК щодо російських спортсменів
Україна закликала зберегти обмеження для російських спортсменів після рішення МОК
7 липня, 22:03
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 18-19 липня
17 липня, 15:01
Головне завдання спецтранспорту – охолоджувати та зволожувати рейки
Як у Києві охолоджують трамвайні колії під час спеки (фото)
1 липня, 17:53
Київ потрапив до топ-10 найменш комфортних міст The Economist
Київ у топ-10 найнебезпечніших міст? Шокуючий звіт експертів The Economist
7 липня, 03:43
У Києві безпілотник вибухнув поблизу газорозподільної станції: є поранені
У Києві безпілотник вибухнув поблизу газорозподільної станції: є поранені
8 липня, 12:58
У Києві друга за день повітряна тривога тривала 24 хвилини
У Києві друга за день повітряна тривога тривала 24 хвилини
15 липня, 19:56
Харківський шляхопровід над залізницею
На Харківському шосе 22 липня рух частково обмежено: де саме тривають роботи
Сьогодні, 08:20

Новини

У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина
У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина
У Києві біля станції метро «Бориспільська» прогримів вибух
У Києві біля станції метро «Бориспільська» прогримів вибух
У табуні коней Пржевальського в Чорнобильській зоні з'явилося поповнення (фото)
У табуні коней Пржевальського в Чорнобильській зоні з'явилося поповнення (фото)
На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото
На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото
Присвятила життя чоловіку та його книгам: дружина Олеся Гончара святкує 100-річчя
Присвятила життя чоловіку та його книгам: дружина Олеся Гончара святкує 100-річчя
Столичні кардіохірурги вперше застосували новітню технологію для лікування серця
Столичні кардіохірурги вперше застосували новітню технологію для лікування серця

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
91K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
82K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Сьогодні, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua