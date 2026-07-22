У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина

Обмеження запровадять у центральній частині столиці через охоронні заходи за участю іноземних делегацій

У центрі Києва в середу, 23 липня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Вони пов'язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління державної охорони України.

«23 липня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

В Управлінні державної охорони закликали жителів і гостей столиці врахувати цю інформацію під час планування маршрутів. «Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», – зазначили в УДО.

До слова, у четвер, 23 липня, через ремонтні роботи «Укрзалізниці» тимчасово закриють рух автотранспорту через залізничний переїзд у селі Томилівка (перегін Роток – Сухоліси).

У зв’язку з обмеженнями також зміниться схема руху громадського транспорту: кінцеву зупинку автобусного маршруту № 28 (вул. Ярмаркова – с. Томилівка) тимчасово облаштують безпосередньо біля переїзду.