Росіяни влаштували перестрілку в черзі за пальним: чим все закінчилося

Чоловіка попросили стати в загальну чергу, однак він відмовився, дістав, ймовірно, травматичний пістолет і вистрілив в іншого водія

Після інциденту 26-річний стрілець утік із місця події, однак згодом його затримали

У російському Челябінську конфлікт через чергу на автозаправній станції завершився стріляниною. Один із водіїв, який намагався проїхати до колонки без черги, після зауваження відкрив вогонь із пістолета. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Інцидент стався 11 липня на автозаправній станції «Газпром». За словами очевидців, чоловіка попросили стати в загальну чергу, однак він відмовився, дістав, ймовірно, травматичний пістолет і вистрілив в іншого водія.

«Йому сказали стати в загальну чергу, щоб заправити машину, але він вирішив, що цього робити не хоче. А якби кожен так реагував? У нас у машині були діти, і куди могла прилетіти куля?», – розповів один зі свідків.

Потерпілого госпіталізували до обласної клінічної лікарні №3. За словами очевидців, куля влучила чоловікові в живіт. Після інциденту 26-річний стрілець утік із місця події, однак згодом його затримали. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

Що відомо про паливну кризу в Росії

Паливна криза в Росії почала стрімко загострюватися навесні 2026 року після серії українських ударів по нафтопереробних заводах, нафтобазах та логістичній інфраструктурі. Спочатку дефіцит бензину фіксували в окремих регіонах, однак уже за кілька тижнів проблеми поширилися на більшу частину країни.

У червні влада РФ запровадила обмеження на продаж пального в десятках регіонів, на багатьох АЗС виникли довгі черги, а водіям почали продавати бензин із лімітами. Для стабілізації ситуації Кремль заборонив експорт бензину, відклав ремонти НПЗ та використав резерви, однак це не допомогло зупинити кризу.

Наприкінці червня дефіцит дістався Москви, а в липні російська влада вперше офіційно визнала, що перебої з пальним стали наслідком ударів по нафтопереробних заводах. Одночасно зросли ціни на перевезення та продукти харчування, а паливна криза почала негативно впливати на російську економіку загалом.