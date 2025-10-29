Головна Країна Події в Україні
Ексочільник «Укренерго» отримав запобіжний захід, Україна закриває посольство на Кубі. Головне за 29 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: РБК-Україна

Володимир Кудрицький перебуватиме під вартою два місяці із можливістю внести заставу

Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому, Україна закриває посольство на Кубі, «Динамо» вибило «Шахтар» з Кубка України. «Главком» склав добірку новин 29 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому

Суд обрав запобіжний захід колишньому голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому. Він перебуватиме під вартою два місяці із можливістю внести заставу.

Кудрицькому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн. Ухвала суду підлягає негайному виконанню, однак її можна оскаржити в апеляції протягом пʼяти днів.

Варто зазначити, що під час засідання кілька народних депутатів висловили готовність взяти колишнього очільника «Укренерго» на поруки. Сам же Кудрицький у суді заявляв, що має «бездоганну ділову репутацію» і вважає клопотання прокурорів необґрунтованим. Виходячи з боксу після судового засідання, ексголова «Укренерго» назвав рішення суду «політичним».  Він збирається довести, що оголошена підозра, за його словами, є «абсурдною».

Україна закриває посольство на Кубі

Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції Куби на Генасамблеї ООН із закликом скасувати ембарго США. Україна вирішила цього року вирішили закрити посольство в Гавані і знизити рівень дипломатичних відносин.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути рішуче засуджене.

За екссуддю Львова внесено 20 млн грн застави

На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 20 млн грн, внесені як застава за колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова.

Львов зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з низкою осіб щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», що належав державі Україна в особі Фонду державного майна України на підставі рішення суду. Збитки держави оцінюються в 1,4 млрд грн. Підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом у 2024-му оголосили також Віктору Медведчуку, який, за даними слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

«Динамо» вибило «Шахтар» з Кубка України

«Динамо» здолало «Шахтар» в 1/8 фіналу Кубка України. «Шахтар» мав перевагу зі старту поєдинку та відкрив рахунок на початку другого тайму. Да Сілва пробив здалеку з правого флангу та влучив у голову Мейреллішу – м'яч залетів у ворота.

На 72-й хвилині ветеран «Динамо» Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок. Після розіграшу кутового на 79 хвилині вирішальний та переможний гол для киян забив Герреро.

Апеляційний суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Апеляційний суд Парижа відмовив в екстрадиції українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Французький суд не погодився з доводами української сторони, що в Україні Жеваго зможуть гарантувати право на справедливий та неупереджений судовий розгляд. Запит щодо екстрадиції Жеваго ініціювали Офіс Генерального прокурора та НАБУ у межах кримінального провадження, в якому Жеваго підозрюють у хабарі голові та суддям Верховного суду.

Адвокати бізнесмена раніше заявляли про «численні процесуальні порушення» з боку НАБУ та САП у цій справі. Зокрема, за словами сторони захисту, розслідування проводилося без участі підозрюваного. Водночас Жеваго стверджує, що кримінальна справа проти нього «не має нічого спільного з правосуддям».

