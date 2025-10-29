Ексочільник «Укренерго» отримав запобіжний захід, Україна закриває посольство на Кубі. Головне за 29 жовтня

Володимир Кудрицький перебуватиме під вартою два місяці із можливістю внести заставу

Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому, Україна закриває посольство на Кубі, «Динамо» вибило «Шахтар» з Кубка України. «Главком» склав добірку новин 29 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому

Суд обрав запобіжний захід колишньому голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому. Він перебуватиме під вартою два місяці із можливістю внести заставу.

Кудрицькому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн. Ухвала суду підлягає негайному виконанню, однак її можна оскаржити в апеляції протягом пʼяти днів.

Варто зазначити, що під час засідання кілька народних депутатів висловили готовність взяти колишнього очільника «Укренерго» на поруки. Сам же Кудрицький у суді заявляв, що має «бездоганну ділову репутацію» і вважає клопотання прокурорів необґрунтованим. Виходячи з боксу після судового засідання, ексголова «Укренерго» назвав рішення суду «політичним». Він збирається довести, що оголошена підозра, за його словами, є «абсурдною».

Україна закриває посольство на Кубі

Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції Куби на Генасамблеї ООН із закликом скасувати ембарго США. Україна вирішила цього року вирішили закрити посольство в Гавані і знизити рівень дипломатичних відносин.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути рішуче засуджене.

За екссуддю Львова внесено 20 млн грн застави

На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 20 млн грн, внесені як застава за колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова.

Львов зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з низкою осіб щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», що належав державі Україна в особі Фонду державного майна України на підставі рішення суду. Збитки держави оцінюються в 1,4 млрд грн. Підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом у 2024-му оголосили також Віктору Медведчуку, який, за даними слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

«Динамо» вибило «Шахтар» з Кубка України

«Динамо» здолало «Шахтар» в 1/8 фіналу Кубка України. «Шахтар» мав перевагу зі старту поєдинку та відкрив рахунок на початку другого тайму. Да Сілва пробив здалеку з правого флангу та влучив у голову Мейреллішу – м'яч залетів у ворота.

На 72-й хвилині ветеран «Динамо» Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок. Після розіграшу кутового на 79 хвилині вирішальний та переможний гол для киян забив Герреро.

Апеляційний суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Апеляційний суд Парижа відмовив в екстрадиції українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Французький суд не погодився з доводами української сторони, що в Україні Жеваго зможуть гарантувати право на справедливий та неупереджений судовий розгляд. Запит щодо екстрадиції Жеваго ініціювали Офіс Генерального прокурора та НАБУ у межах кримінального провадження, в якому Жеваго підозрюють у хабарі голові та суддям Верховного суду.

Адвокати бізнесмена раніше заявляли про «численні процесуальні порушення» з боку НАБУ та САП у цій справі. Зокрема, за словами сторони захисту, розслідування проводилося без участі підозрюваного. Водночас Жеваго стверджує, що кримінальна справа проти нього «не має нічого спільного з правосуддям».