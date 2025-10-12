Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині 20 тис абонентів залишаються без світла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині 20 тис абонентів залишаються без світла
Понад 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання
фото з відкритих джерел

На Сумищні частково стабілізували енергопостачання

Ситуація з енергопостачанням у Сумській області після ворожих обстрілів частково стабілізована, проте понад 20 тисяч абонентів, переважно у прикордонних районах, усе ще залишаються без електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова в телеефірі.

Понад 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Переважна більшість із них проживає у 5-км прикордонній зоні, яка постійно потерпає від обстрілів. Енергосистема області наразі працює у штатному режимі. Графіки аварійних відключень, які були вимушено введені НЕК «Укренерго» на Сумщині, скасовані. Наразі аварійні бригади продовжують працювати над повним відновленням електропостачання.

Крім того, у Шосткинській громаді, яка зазнала масованого удару, вже відновлено водопостачання та газопостачання, триває відновлення сталої подачі електроенергії мешканцям.

Олег Григоров висловив подяку Міністерству внутрішніх справ, уряду за координацію дій, а також сусіднім Харківській і Полтавській областям за оперативну допомогу в розв’язанні гуманітарних питань.

Нагадаємо, цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури країни, спричинивши пошкодження у трьох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

Як зазначає Міненерго, рятувальники ДСНС та енергетики оперативно працюють на місцях уражень, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Читайте також:

Теги: Сумщина відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни знову б’ють по інфраструктурі: що робити українцям?
Як українцям захистити критичну інфраструктуру
10 жовтня, 10:30
Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення, а також дальнього сполучення
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через ворожі обстріли
9 жовтня, 09:04
У місті блекаут після обстрілу
У Білгороді після вибухів немає світла та води
5 жовтня, 22:36
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
4 жовтня, 23:42
ICC Ukraine переконаний, що зміни до п. 7.11 ПРЕЕ не обмежують прав споживачів, а лише усувають лазівки для недобросовісних боржників
ICC Ukraine підтримав зміни до правил енергетичного ринку для запобігання зловживанням боржників
4 жовтня, 12:38
Сонячні панелі в місті Ріджфілді
Американці вигадали, як заощадити мільйони на сонячних панелях
29 вересня, 15:45
Російський дрон атакував цивільну автівку
На Сумщині росіяни атакували цивільну автівку: загинув чоловік
27 вересня, 13:41
Наслідки удару по Запоріжжю
Росія атакувала Запоріжжя: є руйнування, відключення світла
27 вересня, 00:13
Дрони атакували місто Суми
Росіяни атакували Суми: зафіксовано влучання 
16 вересня, 04:15

Події в Україні

На Сумщині 20 тис абонентів залишаються без світла
На Сумщині 20 тис абонентів залишаються без світла
Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків
Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго
Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго
У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика
У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика
Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів
Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua