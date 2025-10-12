На Сумщині 20 тис абонентів залишаються без світла

На Сумищні частково стабілізували енергопостачання

Ситуація з енергопостачанням у Сумській області після ворожих обстрілів частково стабілізована, проте понад 20 тисяч абонентів, переважно у прикордонних районах, усе ще залишаються без електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова в телеефірі.

Понад 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Переважна більшість із них проживає у 5-км прикордонній зоні, яка постійно потерпає від обстрілів. Енергосистема області наразі працює у штатному режимі. Графіки аварійних відключень, які були вимушено введені НЕК «Укренерго» на Сумщині, скасовані. Наразі аварійні бригади продовжують працювати над повним відновленням електропостачання.

Крім того, у Шосткинській громаді, яка зазнала масованого удару, вже відновлено водопостачання та газопостачання, триває відновлення сталої подачі електроенергії мешканцям.

Олег Григоров висловив подяку Міністерству внутрішніх справ, уряду за координацію дій, а також сусіднім Харківській і Полтавській областям за оперативну допомогу в розв’язанні гуманітарних питань.

Нагадаємо, цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури країни, спричинивши пошкодження у трьох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

Як зазначає Міненерго, рятувальники ДСНС та енергетики оперативно працюють на місцях уражень, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.