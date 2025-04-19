В Україні пригріє до +24°: прогноз погоди на 19 квітня

В Україні без опадів

У суботу, 19 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики повідомляють про мінливу хмарність. В Україні без опадів, лише у більшості західних областей короткочасні дощі, грози; вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°.

До слова, до 20 квітня у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – майстер-клас із петриківського розпису та арттерапія для людей з інвалідністю.

Також після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни. Проте на Великдень збережеться тепла погода.