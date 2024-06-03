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У Харкові пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Харківській області була оголошена о 23:35

У ніч проти 3 червня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це о 00:10 повідомили кореспонденти Суспільного.

В місті та області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог нараз має такий вигляд:

У Харкові пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Триває 831 день повномасштабної війни. Кількість бойових зіткнень з початку доби складає 55. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника.

Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Білгорода піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці. Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз окупанти втратили на напрямку 117 осіб живої сили, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

Теги: Харків тривога

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