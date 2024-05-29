Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунав вибух

Катерина Іванова
glavcom.ua
В Одесі пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Одеській області розпочалася о 22:23

В Одесі, 29 травня, о 22:27 пролунав вибух. Про це повідомило «Суспільне».

Повітряні Сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Згодом вони попередили про рух ракети на Одесу.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

В Одесі пролунав вибух фото 1
фото: https://alerts.in.ua/

Нагадаємо, 17 травня, російські війська атакували Одещину ракетами, одна людина загинула. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що в одеській лікарні загинула чотирирічна дитина, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки», – повідомив Труханов. Мер повідомив, що медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини, однак травми були дуже тяжкими.

Триває 826 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України три ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяв 435 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 2 849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: пожежа вибух озброєння тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вогонь поширився на три поверхи, у будівлі частково обвалився дах
У Москві спалахнула пожежа на заводі з виробництва штучного каменю
2 травня, 22:51
Гнів викликає стрес судин, який триває до 40 хвилин після згасання емоції
Ризик інфаркту чи інсульту зростає в рази: вчені назвали найнебезпечнішу емоцію
8 травня, 18:13
Оновлена реактивна система залпового вогню має високу мобільність і концентрацію вогню
Північна Корея розгортає нове озброєння, яке може постачати до Росії
11 травня, 09:47
Площа пожежі становить 2,8 тис. кв. метрів
Масштабна пожежа у Підмосков’ї: палає склад полікарбонату (відео)
11 травня, 18:21
Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги
Частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на позиціях ЗСУ
11 травня, 03:50
Смертельна ДТП сталася 9 липня 2023 року на проспекті Броварському у Дніпровському районі столиці
ДТП із масштабною пожежею на столичній АЗС: судитимуть брата загиблого в аварії юнака
13 травня, 12:48
Путін у ніч проти 16 травня прибув до Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна
Вибухи у Криму та Путін у Китаї. Головне за ніч
16 травня, 07:20
Нідерландські БМП «найближчим часом» прибудуть в Україну, їхня кількість і тип не розголошується
Нідерланди передадуть Україні бронемашини YPR-765
20 травня, 23:51
Російську делегацію зустрічають в Пхеньяні, КНДР, 20 травня 2024 року
Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту
21 травня, 11:07

Новини

В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
Підпалював електропідстанції за вказівкою ФСБ. Правоохоронці Одещини викрили диверсанта
Підпалював електропідстанції за вказівкою ФСБ. Правоохоронці Одещини викрили диверсанта
Правоохоронці скерували до суду справу одеського ексвоєнкома Борисова
Правоохоронці скерували до суду справу одеського ексвоєнкома Борисова
Правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського ТЦК Борисова
Правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського ТЦК Борисова
Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який заробив $1 млн на ухилянтах
Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який заробив $1 млн на ухилянтах
В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото)
В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9347
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
8291
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
6368
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
3898
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
3670
Додік несподівано поставив підніжку Путіну
3604
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua