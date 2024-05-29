В Одесі пролунав вибух

Повітряна тривога в Одеській області розпочалася о 22:23

В Одесі, 29 травня, о 22:27 пролунав вибух. Про це повідомило «Суспільне».

Повітряні Сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Згодом вони попередили про рух ракети на Одесу.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

Нагадаємо, 17 травня, російські війська атакували Одещину ракетами, одна людина загинула. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що в одеській лікарні загинула чотирирічна дитина, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки», – повідомив Труханов. Мер повідомив, що медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини, однак травми були дуже тяжкими.

Триває 826 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України три ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяв 435 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 2 849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.