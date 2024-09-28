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Аналітики назвали, чого боїться Росія

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Аналітики назвали, чого боїться Росія
Росія занепокоєна далекобійною зброєю України
фото: ITC

Удари далекобійною зброєю по Росії ускладнить постачання окупантів на фронт

Росія боїться, що Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю, тому докладає значних зусиль, щоб не допустити цього. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики, наводять приклад статті The New York Times, де йдеться про те, що американська розвідка знизила оцінки впливу українських ударів по Росії з використанням ракет великої дальності. Це пояснюється обмеженою кількістю такої зброї у розпорядженні України та невизначеністю щодо майбутніх постачань.

Попри це, NYT зазначає, що деякі представники американських збройних сил і адміністрації Байдена, які виступають за зміну політики, вважають, що західне озброєння дозволить Україні завдавати ударів по більш віддалених російських об’єктах, зокрема базах і складах боєприпасів. Це може змусити російські війська переміщати важливі ресурси, такі як склади боєприпасів, командні пункти та бойову авіацію, далі від зони дії ракет, що ускладнить постачання на фронт.

Раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні завдавати дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. 

Нагадаємо, що уряд Великої Британії не змінив своєї позиції з питання застосування українськими військовими ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Про це заявила речниця прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера

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Теги: росія США зброя війна путін путінський режим Україна росіяни

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