У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:47 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ударних дронів.

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Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною п’ять безпілотників. Є прильот по девʼятиповерхівці у Дніпрі, ще ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Триває 730-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.