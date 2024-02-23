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У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:47 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною п’ять безпілотників. Є прильот по девʼятиповерхівці у Дніпрі, ще ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Триває 730-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: тривога

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