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Окупанти вдарили по Конотопу: є влучання в цивільну інфраструктуру

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Конотопу: є влучання в цивільну інфраструктуру
фото ілюстративне

Наслідки ворожої атаки зараз з'ясовуються

Увечері 16 березня російські загарбники завдали удару із застосуванням ракетного озброєння по Конотопу Сумської області.
Про це повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін та Сумська обласна військова адміністрація.

За словами мера міста, наслідки ворожої атаки нині з'ясовуються.

«На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються», – йдеться в його заяві.

Як зазначили в ОВА, сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп.

«На місці працюють всі необхідні служби», – додали в адміністрації

Перед цим у командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією російських окупантів у Сумській та Донецькій областях. У регіонах була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 68 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав вісім ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти озброєння Артем Семеніхін Конотоп ворог тривога

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