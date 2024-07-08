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Втрати ворога станом на 8 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 8 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 16 танків окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 552190 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8171 (+16) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 15685 (+40) од,
  • артилерійських систем – 14966 (+29) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 880 (+1) од,
  • літаків – 361 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2353 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2503 (+8)
Втрати ворога станом на 8 липня 2024
Втрати ворога станом на 8 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані уточнюються. 

Активність флоту окупантів станом на 8 липня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр»  загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр»  відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр»  загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
    рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)
Активність флоту окупантів станом на 8 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 8 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування: чотирма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області (РФ) та двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків – Курська область (РФ), тимчасово окупованої території (Криму).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Втрати авіаційних систем ворога за 8 липня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога за 8 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2024 року
Теги: Генштаб корабель втрати ворог

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