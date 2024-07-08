Втрати ворога станом на 8 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 8 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 8 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 552190 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8171 (+16) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15685 (+40) од,
- артилерійських систем – 14966 (+29) од,
- РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+1) од,
- літаків – 361 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2353 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8)
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 8 липня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)
Втрати авіаційних систем ворога
Уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування: чотирма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області (РФ) та двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків – Курська область (РФ), тимчасово окупованої території (Криму).
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
Нині триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.
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