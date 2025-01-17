Чому «негативні» емоції важливі для психічного здоров'я?

Прийняття «негативних» емоцій може зменшувати їхній вплив

Усі емоції є невіддільною частиною нашого життя і допомагають розуміти свої потреби, будувати стосунки, приймати рішення та встановлювати зв'язок із собою та оточенням. Чому важливо проживати «негативні» емоції? Пояснення від Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Коли людина відчуває так звані «негативні» емоції: страх, провину, сором, гнів чи смуток, то спершу часто намагається придушити їх у собі. Утім прийняття, а не засудження чи ігнорування емоцій, може стати важливим кроком до покращення психічного здоров’я.

До групи умовно «негативних» чи соціально неприйнятних емоцій належать злість, страх, зневага, провина і сором тощо. Хоча суспільство часто засуджує або навіть забороняє ці емоції, вони відіграють важливу роль у житті кожної людини.

Наприклад, проживаючи почуття провини, людина може усвідомити, що діяла всупереч власним цінностям. Розпач виникає через втрату чогось чи когось важливого у житті, а тривога може сигналізувати про реальну чи уявну загрозу. Проживання горя допомагає нам швидше відновитися після втрати близької людини.

У дослідженні групи вчених із Торонтського університету та Каліфорнійського університету в Берклі йдеться, що самі по собі емоції не є «негативними» чи «позитивними». Натомість важливо те, як ми на них реагуємо і чи приймаємо всі свої емоції. Прийняття емоцій без осуду, навіть якщо вони неприємні, допомагає:

краще справлятися зі складними емоціями;

уникати посилення та можливого тривалішого впливу складних емоцій;

розвивати вміння виявляти в себе та адекватно виражати емоції.

Прийняття «негативних» емоцій може зменшувати їхній вплив. На перший погляд, це парадокс, але, як показує дослідження, прийняття допомагає людям реагувати на власні почуття без надмірності, дозволяючи їм природним чином зникати.

В експерименті, де учасники стикалися зі стресовими завданнями, ті, хто звик приймати свої думки, почуття та емоції, відчували менше «негативних» емоцій під час цих завдань. Також люди, які приймали свої емоції, щодня відчували менше негативу у стресових ситуаціях, що мало довгочасний позитивний вплив на їхнє психічне здоров’я та знижувало тривожність.

Як навчитися приймати та проживати свої емоції?

Звертайте увагу на свої почуття та емоції без осуду чи упередження.

Пам’ятайте, що всі емоції є нормальними та природними.

Приділяйте час рефлексії без уникання емоцій. Наприклад, напишіть на аркуші емоцію, яку відчуваєте, і поставте питання: «Чому я це відчуваю? Що я можу зробити, щоб прийняти цей стан?».

Якщо ж ви відчуваєте, що потребуєте підтримки фахівця, – досліджуйте свої емоції разом із психологом чи психотерапевтом.

Нагадаємо, що популярний сир камамбер сприяє омолодженню мозку. Він виробляється з молока та ферментується білою пліснявою (Penicillium camembert). А саме споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера.