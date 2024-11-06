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Масштабна тривога через зліт МіГ-31К тривала 22 хвилини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масштабна тривога через зліт МіГ-31К тривала 22 хвилини
Ракетна небезпека по всій території України оголошувалася через зліт МіГ-31К
колаж: glavcom.ua

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В Україні 14:32 оголошено про відбій масштабної повітряної тривоги, яка тривала 22 хвилини.

За інформацією Повітряних сил України, тривога оголошувалася через зліт ворожого  винищувача МіГ-31К.

«Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», – повідомили Повітряні сили України. 

Карта повітряних тривог станом на 14:11 мала такий вигляд: 

Мапа повітряних тривог України
Мапа повітряних тривог України
скриншот карти

Станом на 14:33 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Масштабна тривога через зліт МіГ-31К тривала 22 хвилини фото 1
скриншот карти

Нагадаємо, у лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень унаслідок ворожого удару по Запоріжжю вчора вранці. Таким чином, кількість жертв цієї атаки зросла до восьми осіб.  

Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: тривога

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