Масштабна тривога через зліт МіГ-31К тривала 22 хвилини
Громадянам можна залишати укриття цивільного захисту
В Україні 14:32 оголошено про відбій масштабної повітряної тривоги, яка тривала 22 хвилини.
За інформацією Повітряних сил України, тривога оголошувалася через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
«Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», – повідомили Повітряні сили України.
Карта повітряних тривог станом на 14:11 мала такий вигляд:
Станом на 14:33 мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень унаслідок ворожого удару по Запоріжжю вчора вранці. Таким чином, кількість жертв цієї атаки зросла до восьми осіб.
Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.
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