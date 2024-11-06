Масштабна тривога через зліт МіГ-31К тривала 22 хвилини

Ракетна небезпека по всій території України оголошувалася через зліт МіГ-31К

Громадянам можна залишати укриття цивільного захисту

В Україні 14:32 оголошено про відбій масштабної повітряної тривоги, яка тривала 22 хвилини.

За інформацією Повітряних сил України, тривога оголошувалася через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

«Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», – повідомили Повітряні сили України.

Карта повітряних тривог станом на 14:11 мала такий вигляд:

Мапа повітряних тривог України скриншот карти

Станом на 14:33 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

скриншот карти

Нагадаємо, у лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень унаслідок ворожого удару по Запоріжжю вчора вранці. Таким чином, кількість жертв цієї атаки зросла до восьми осіб.

Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.