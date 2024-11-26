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Мешканці деяких районів Києва матимуть проблеми з водою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мешканці деяких районів Києва матимуть проблеми з водою
Фахівці «Київводоканалу» проведуть заміну засувки діаметром 800 мм
фото з відкритих джерел

З 26 листопада по 28 листопада деякі кияни можуть відчути зниження тиску у водопровідній мережі

У Києві через ремонт водопроводу буде знижено тиск на низці житлових масивів через що можуть бути проблеми з водою. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що 22:00 26 листопада до 10:00 28 листопада мешканці деяких районів Києва можуть відчути зниження тиску у водопровідній мережі. Причиною цьому є аварія на магістральному водопроводі на вулиці Зодчих.

Фахівці «Київводоканалу» проведуть заміну засувки діаметром 800 мм, щоб надалі здійснити повноцінний ремонт пошкодженої мережі.

Зниження тиску можливе в таких районах:

  • Микільська Борщагівка;
  • Південна Борщагівка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофанія;
  • Голосіїв;
  • Батиєва Гора;
  • Залізничний масив;
  • Олександрівська Слобідка;
  • Солом'янка;
  • Першотравневий масив;
  • Чоколівка;
  • Відрадний.

Комунальники просять мешканців зазначених районів заздалегідь запастися водою для побутових потреб.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва трапилася аварія на об'єкті газопостачання. На цей час відомо, що без газу понад 500 будинків.

До слова, у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

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Теги: ремонт аварія Київ вода кияни

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