Мешканці деяких районів Києва матимуть проблеми з водою
З 26 листопада по 28 листопада деякі кияни можуть відчути зниження тиску у водопровідній мережі
У Києві через ремонт водопроводу буде знижено тиск на низці житлових масивів через що можуть бути проблеми з водою. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що 22:00 26 листопада до 10:00 28 листопада мешканці деяких районів Києва можуть відчути зниження тиску у водопровідній мережі. Причиною цьому є аварія на магістральному водопроводі на вулиці Зодчих.
Фахівці «Київводоканалу» проведуть заміну засувки діаметром 800 мм, щоб надалі здійснити повноцінний ремонт пошкодженої мережі.
Зниження тиску можливе в таких районах:
- Микільська Борщагівка;
- Південна Борщагівка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофанія;
- Голосіїв;
- Батиєва Гора;
- Залізничний масив;
- Олександрівська Слобідка;
- Солом'янка;
- Першотравневий масив;
- Чоколівка;
- Відрадний.
Комунальники просять мешканців зазначених районів заздалегідь запастися водою для побутових потреб.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва трапилася аварія на об'єкті газопостачання. На цей час відомо, що без газу понад 500 будинків.
До слова, у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.
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