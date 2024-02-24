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У Москві поліцейські затримали власника музею ляльок через Навального

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Москві поліцейські затримали власника музею ляльок через Навального
Плакат провіисів годину, опісля його прибрали поліціянти
фото з відкритих джерел

На Михайла Зальцмана склали протокол за статтею «Порушення порядку проведення мітингів»

У Москві затримано власника столичного музею ляльок. Він вивісив у вікні свого музею на Старому Арбаті плакат на підтримку Навального, повідомляє російське видання Baza.

46-річного Михайла Зальцмана затримали вдень 22 лютого. Разом із Михайлом було затримано двох його товаришів, які допомагали малювати та вішати плакат. За словами знайомих Михайла, він 4 дні намагався роздрукувати свій плакат, але жодна друкарня не погоджувалась, тому Михайлу довелося робити його самому.

Плакат провисів близько години, після чого на місце прибули поліцейські. Чоловіків доправили до відділу, де на них склали протокол за статтею «Порушення порядку проведення мітингів». Наразі 26 лютого над ними відбудеться суд.

Раніше дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка та закликала росіян виступати проти війни.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

До слова, Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.

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Теги: путін вбивство смерть Олексій Навальний дружина диктатор

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