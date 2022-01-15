В Україні поширюється небезпечний шкідник

Діабротика вперше з’явилася у нас у 2001 році

Фермери попереджають: урожай кукурудзи під загрозою

Однією з найбільших проблем у вирощуванні кукурудзи у 2021 році стала діабротика (західний кукурудзяний жук). Шкідника дедалі частіше виявляють у різних регіонах України. Про це розповів директор із сільськогосподарського виробництва агрохолдингу «Нібулон» Костянтин Хмельницький, пише agrotimes.ua.

За його словами, проблема була у західних філіях агрохолдингу.

«Після виявлення шкідника на окремих ділянках ми змушені були вносити зміни в структуру посівів. Тож зі шкідником боремося більшою мірою сівозміною. Але тенденція поширення діабротики загрозлива – шкідника вже можна побачити восени на півдні Вінниччини і в Житомирській області», – зазначив Костянтин Хмельницький.

Зіткнулися з цією проблемою й у фермерському господарстві «Оазис» на Миколаївщині. Через це сільгосппідприємство навіть внесли до карантинної зони.

«Щоправда, ми жодних інсектицидів не застосовували. Як і фунгіцидів. Працювали тільки гербіцидом Лаудіс», – розповів керівних фермерського господарства «Оазис» Василь Бражкевич.

Карантинний режим через діабротику у 2021 році запроваджували також у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Як відомо, поширення діабротики виникає через вирощування кукурудзи в монокультурі й недбалий захист посівів. Одним із найефективніших способів запобігти розповсюдженню шкідника є сівозміна.

Західний кукурудзяний жук (діабротика) з’явився на території України у Закарпатській області ще у 2001 році. Наразі шкідника помічено в усіх зонах вирощування кукурудзи, тобто по всій території держави.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині за результатами проведеного фітосанітарного нагляду Держпродспоживслужбою запроваджували карантинний режим у зв’язку з виявленням в посівах кукурудзи регульованого шкідливого організму – західного кукурудзяного жука.

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