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Глава МВС прокоментував напад на військового у Дніпрі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава МВС прокоментував напад на військового у Дніпрі
Група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям
скріншот з відео

За словами Клименка, кожен громадянин України має відповідати перед законом

Усі, хто причетний до скоєння нападу на військовослужбовця у Дніпрі, має понести відповідне і заслужене покарання. Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«По-перше, не важливо що це за люди. У нас кожен громадянин має відповідати перед законом. Вчора було відкрито два кримінальних провадження – нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі», – сказав він.

За словами Клименка, військовий, на якого було скоєно напад, перебуває в нормальному стані.

Зазначимо, у четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без розпізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. Напад було здійснено на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син.

Зазначається, що до зіткнення може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У спецпідрозділі Kraken підтвердили, що чоловік у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишнім військовослужбовцем їхнього підрозділу. За фактом події відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

До слова, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

Читайте також: Українці нападають на військових. Люди, ви нормальні?
Теги: МВС Ігор Клименко військові напад

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