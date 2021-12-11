США відтермінували надання Україні військової допомоги на $200 млн

Український уряд подав термінове прохання про військову допомогу місяць тому і отримав позитивну відповідь

В адміністрації Байдена нібито вирішили «дати більше часу дипломатичним зусиллям для розрядки напруженості»

В адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє NBC News.

Зазначається, що відповідне рішення американський уряд ухвалив задля того, щоб «дати більше часу дипломатичним зусиллям щодо розрядки напруженості та збереження важелів впливу у разі нападу Росії на Україну».

Водночас, за словами одного зі співрозмовників видання, у США є низка інших варіантів подальшої допомоги Україні, зокрема «значно більший пакет допомоги, який буде схвалено в разі подальшого вторгнення Росії».

Автори вказують на заяву радника американського президента з нацбезпеки Джейка Саллівана, за словами якого, Байден пригрозив Володимиру Путіну жорсткими санкціями проти Москви та додатковою військовою допомогою Україні.

«Ми надамо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо», – сказав він.

Ознайомлений із цим питанням співрозмовник заявив журналістам, що радник Байдена «мав на увазі значно більший пакет потенційної допомоги, аніж вантаж на $200 млн».

Водночас, за словами поінформованих джерел, пакет військової допомоги на $200 млн «лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні тому», його мали схвалити минулого тижня, однак Білий дім нібито вирішив відтермінувати ухвалення остаточного рішення.

Співбесідники також зауважили, що оскільки український уряд подав термінове прохання про військову допомогу місяць тому і отримав позитивну відповідь, залишається незрозумілим, чому пакет не реалізували.

За даними видання, Україна надсилала запит на системи ППО, протикорабельні ракети, додаткові протитанкові ракети Javelin, засоби радіоелектронного придушення, радіолокаційні системи, боєприпаси, модернізовані артилерійські боєприпаси та предмети медичного призначення.

Тим часом у Білому домі та адміністрації українського лідера Володимира Зеленського відмовилися коментувати відповідну інформацію.

Нагадаємо, США в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також 180 ракет до них.

Як відомо, 31 серпня, Сполучені Штати Америки пообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США цього тижня відправить в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси.

У листопаді Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.

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