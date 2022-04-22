Великдень на Львівщині: влада внесла корективи у комендантську годину

З 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня комендантська година у Львові скасована

Влада Львівщини скасувала дію комендантської години у ніч на Великдень. Про це йдеться у розпорядженні голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

«Жителі Львівщини! Комендантську годину у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня, скасовано. Відповідний наказ як голова Львівської ОВА я видав сьогодні. Бережіть себе і будьте обачними. Спокою вам у тилу та сил нашим захисникам на передовій!», – повідомив Козицький.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України закликає українців під час святкування Великодня у неділю, 24 квітня, дотримуватись комендантської години та переглядати служби по телебаченню й онлайн. Також в Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки. До слова, раніше Міноборони РФ попередило українців, що церкви на Великдень будуть бомбити. Окупанти готують нові атаки на українські міста, зокрема у місцях скупчення людей. Однак вони подають цю інформацію так, що нібито «українські націоналісти» планують обстріли.