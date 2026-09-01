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Чи дозволяв Маск використовувати Starlink на території РФ? ЗМІ з'ясували, хто каже правду: Зеленський чи Федоров?

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чи дозволяв Маск використовувати Starlink на території РФ? ЗМІ з'ясували, хто каже правду: Зеленський чи Федоров?
Остаточного дозволу на використання Starlink над територією РФ Україна так і не отримала
фото: Офіс президента України

Маск нібито був готовий погодитися на використання Starlink для ударів українських дронів по російських цілях, але з'явилися нові дані про переговори

Ілон Маск не давав Україні остаточного дозволу використовувати Starlink для ударів по цілях на території Росії. Про це пише The Kyiv Independent із посиланням на джерела, що безпосередньо обізнані із ситуацією, повідомляє «Главком».

Ця історія стала однією з причин конфлікту навколо колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що українське Міністерство оборони повідомило йому про нібито згоду Маска на використання Starlink над територією РФ. Після цього глава держави порушив питання перед президентом США Дональдом Трампом.

Під час спілкування зі ЗМІ, Зеленський пояснив, що саме ця ситуація стала однією з причин подальших кадрових рішень.

«Потім у мене була друга зустріч із президентом США. Він сказав, що я його начебто обдурив, тому що Маск відмовив Україні у використанні Starlink на території Росії. Я повернувся до нашого Міністерства оборони і вони сказали, що, може, так і було…», – розповів президент.

Зеленський також зазначив, що, за інформацією, яку він отримав, Маск вважав використання Starlink для ударів по російській території значною ескалацією. Водночас президент заявив, що Україна продовжує переговори щодо цього питання. Водночас нові дані The Kyiv Independent проливають більше світла на те, що відбувалося під час переговорів Федорова з Маском.

За інформацією видання, після розмови з Федоровим представники Маска повідомили, що рішення щодо дозволу Україні використовувати дрони зі Starlink для ударів по території РФ має ухвалити адміністрація Трампа. Однак представник української влади, з яким спілкувалися журналісти, стверджує, що в адміністрації США, навпаки, заявили: рішення має ухвалювати SpaceX.

Тобто ключовий момент полягає в тому, що остаточного дозволу Маска Україна не отримала. Раніше Financial Times повідомляла, що Маск нібито був готовий погодитися на використання Starlink для ударів українських дронів по російських цілях, однак остаточне рішення, за цією версією, мало бути політичним і потребувало схвалення Білого дому. Нові джерела The Kyiv Independent це трактування ставлять під сумнів.

Сам Федоров ще на початку серпня публічно підтверджував, що Україна веде переговори з Маском щодо використання Starlink для ураження російських військових цілей, зокрема балістичних пускових установок.

Йдеться про використання Starlink на ударних дронах, які могли б працювати по цілях углибині російської території. Наразі українські термінали Starlink не працюють над територією РФ, хоча система активно використовується українськими військовими на окупованих Росією українських територіях.

Таким чином, твердження Зеленського про те, що Маск не дав Україні дозволу, загалом узгоджується з новими даними The Kyiv Independent. Водночас питання про те, що саме Федоров повідомляв керівництву України після своїх переговорів із Маском, залишається менш однозначним: за версією джерел видання, сторони могли по-різному трактувати, хто саме має ухвалити остаточне рішення.

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Теги: Володимир Зеленський Ілон Маск Михайло Федоров Starlink

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