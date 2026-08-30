Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна

Пєсков наголосив, що потенційна зустріч повинна ставити крапку у вже розроблених домовленостях

Пєсков зазначив, що напрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін

Зустріч лідерів США та України з російським диктатором Володимиром Путіним можлива лише для фіксації підсумкових домовленостей. Сам процес їхнього досягнення буде складним і не зведеться до спрощеної угоди. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком» із посиланням на російське видання News.

За словами представника Кремля, саміт за участі Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа.

Пєсков наголосив, що потенційна зустріч повинна ставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не слугувати майданчиком для первинних переговорів.

У Кремлі також зазначили, що напрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.

За твердженням Пєскова, це питання не вдасться вирішити у форматі «примітивної угоди», оскільки йдеться про комплексі та глибокі суперечності.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував організувати тристоронню зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського для припинення війни. Він здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня. Пізніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив особисту зустріч із керівником ЦРУ. За його словами, сторони обговорювали питання, які належать до компетенції розвідувальних служб, однак конкретний зміст переговорів він не розкрив.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також заявив, що Києву було відомо про поїздку Реткліффа. Він підтвердив, що війна Росії проти України була однією з тем контактів Вашингтона та Москви, однак закликав не робити передчасних висновків за результатами зустрічей.