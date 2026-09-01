Зеленський у День знань відвідав відбудовану школу на Київщині (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі школярами на Київщині

Президент відвідав школу на Київщині, яку повністю відбудували після її знищення окупантами у 2022 році

В Україні попри постійні російські атаки та намагання ворога зірвати освітній процес розпочався новий навчальний рік. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Глава держави привітав із 1 Вересня першокласників, усіх школярів, їхніх батьків та освітян, наголосивши на важливості того, що діти мають змогу сісти за шкільні парти та здобувати освіту в рідній країні.

У День знань президент відвідав одну зі шкіл на Київщині, яка була повністю знищена російськими окупантами у 2022 році та згодом відбудована. Під час візиту він поспілкувався з учнями й керівництвом закладу освіти.

«Дякую всім працівникам школи за їхню роботу. Дякую батькам, які попри тривоги та російські атаки залишаються в Україні та разом з учителями докладають зусиль, щоб наші діти навчалися вдома, в Україні», — підкреслив Володимир Зеленський.

🇺🇦 🔔 Президент Зеленський привітав з Днем знань першокласників, усіх школярів, батьків та Україну



💬 "В одній зі шкіл на Київщині, яку відбудували після того, як росіяни її повністю знищили у 2022 році, поспілкувався зі школярами та керівництвом закладу освіти". pic.twitter.com/6Ra9y54VYK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, понад 400 закладів освіти в Україні були зруйновані внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни, ще понад 4 тисячі – пошкоджені. Серед постраждалих об’єктів також заклади вищої освіти: пошкоджено 153 будівлі університетів, ще три – зруйновані вщент.