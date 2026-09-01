Зеленський у День знань відвідав відбудовану школу на Київщині (відео)
Президент відвідав школу на Київщині, яку повністю відбудували після її знищення окупантами у 2022 році
В Україні попри постійні російські атаки та намагання ворога зірвати освітній процес розпочався новий навчальний рік. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».
Глава держави привітав із 1 Вересня першокласників, усіх школярів, їхніх батьків та освітян, наголосивши на важливості того, що діти мають змогу сісти за шкільні парти та здобувати освіту в рідній країні.
У День знань президент відвідав одну зі шкіл на Київщині, яка була повністю знищена російськими окупантами у 2022 році та згодом відбудована. Під час візиту він поспілкувався з учнями й керівництвом закладу освіти.
«Дякую всім працівникам школи за їхню роботу. Дякую батькам, які попри тривоги та російські атаки залишаються в Україні та разом з учителями докладають зусиль, щоб наші діти навчалися вдома, в Україні», — підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, понад 400 закладів освіти в Україні були зруйновані внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни, ще понад 4 тисячі – пошкоджені. Серед постраждалих об’єктів також заклади вищої освіти: пошкоджено 153 будівлі університетів, ще три – зруйновані вщент.
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