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Зеленський назвав три головні пріоритети на найближчі тижні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський назвав три головні пріоритети на найближчі тижні
Зеленський назвав країни, з якими Україна готує додаткові кроки
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент зажадав від уряду прискорити роботу

Президент України Володимир Зеленський скоординував дипломатичну роботу держави на найближчі тижні. Головні зусилля влади та партнерів мають бути зосереджені на обороні, підготовці до зими та забезпеченні соціальних програм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні. Три ключові пріоритети: фінансування оборони України, наших далекобійних операцій та мідлстрайків; енергетика й підготовка до зими; повне виконання необхідних соціальних програм в Україні та підтримка економічної активності», – заявив Зеленський.

Зеленський назвав три головні пріоритети на найближчі тижні фото 1
фото: Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів президенту про реалізацію вже досягнутих домовленостей із міжнародними партнерами та підготовку додаткових кроків. Зокрема, йдеться про співпрацю з Канадою, Норвегією та іншими ключовими державами.

Зеленський наголосив, що українські міністерства та команда Офісу президента повинні значно наростити темп роботи й повністю опрацювати домовленості, які раніше обговорювалися на рівні лідерів.

«Для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, додаткового розвитку соціальних програм і підтримки української бізнес-активності на цьому етапі війни мають бути використані абсолютно всі можливості співпраці з партнерами. Жодна можливість не має бути втрачена. Передусім це завдання для міністерств закордонних справ України, оборони, фінансів, енергетики, економіки. Потрібні реальні результати», – наголосив президент.

Окремо президент зупинився на підтримці ветеранів. За його словами, різні міжнародні партнери демонструють чітку зацікавленість у підтримці ветеранських програм в Україні.

Водночас Зеленський заявив про необхідність значно активнішої роботи профільного міністерства у цьому напрямі. Президент і прем’єр-міністр домовилися про додаткову галузеву роботу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд виділить кошти з резервного фонду для підтримки та компенсації постраждалим через детонації у селі Мила Бучанського району Київської області. Відповідне рішення мають ухвалити на позачерговому засіданні уряду.

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Теги: Володимир Зеленський уряд зима Сергій Корецький

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