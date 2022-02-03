Вибух у Кропивницькому: частина мешканців отримала дозвіл повернутись додому

У другому під‘їзді, де стався вибух, завтра вранці будівельники візьмуться до роботи

Квартири з кількох під’їздів визнали безпечними для проживання

У Кропивницькому мешканці третього, четвертого і частково першого під'їздів будинку на вулиці Попова, де стався вибух газу, можуть повернутися до помешкань. Такі висновки будівельно-технічної експертизи оприлюднив в Тelegram голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга.

«Мешканці третього і четвертого під‘їзду будинку, де стався вибух, можуть повернутися в оселі. У першому під‘їзді зможуть заселитися тільки ті, чиї квартири по ліву сторону, яка далі від місця вибуху. У другому під‘їзді, де стався вибух, завтра вранці будівельники візьмуться до роботи. Насамперед почнуть встановлювати опори», – йдеться у повідомленні.

У міськраді Кропивницького зазначили, що сьогодні проведені всі можливі роботи, аби в першому, третьому і четвертому під‘їздах будинку ввімкнули світло. Але це стане можливим лише після висновку спеціалістів газової служби.

«Права сторона першого і другий під‘їзди залишаються з перекритим доступом до остаточного рішення комісії експертів. Люди перебувають в режимі очікування. Я розумію, як їм складно, але доведеться почекати, заради їхньої ж безпеки», – зауважив міський голова Андрій Райкович.

Нагадаємо, у Кропивницькому у багатоквартирному будинку стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили.

Унаслідок вибуху на місці події виявили загиблого чоловіка та троє постраждалих, двоє з яких діти 8 та 13 років. Усі вони проживали в квартирі, де сталася пожежа.

Згодом стало відомо, що мешканців зруйнованих квартир поселять у готелі.

Також стало відомо, що могло стати причиною вибуху.

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