У ДСНС розповіли про радіаційний фон на ЗАЕС

На ЗАЕС після вибухів радіація в нормі

Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено.

Радіаційна ситуація на території України, включно з районом Запорізької АЕС, залишається стабільною. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг радіаційного фону та оперативно інформують про будь-які зміни.

Нагадаємо, пожежа на ЗАЕС: Зеленський відреагував на провокацію росіян.