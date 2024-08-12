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У ДСНС розповіли про радіаційний фон на ЗАЕС

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У ДСНС розповіли про радіаційний фон на ЗАЕС
На ЗАЕС після вибухів радіація в нормі
фото з відкритих джерел

Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено.

 Радіаційна ситуація на території України, включно з районом Запорізької АЕС, залишається стабільною. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг радіаційного фону та оперативно інформують про будь-які зміни.

Нагадаємо, пожежа на ЗАЕС: Зеленський відреагував на провокацію росіян.

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Теги: пожежа державна служба

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