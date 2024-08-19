Брудна каналізація стала нагальною проблемою для всієї Європи – Bloomberg

Bloomberg: Зміна клімату приносить вологу погоду, що може спричинити раптові повені та перевантажити каналізаційні системи у Європі

Стічні води стали новою нагальною проблемою Європи, оскільки зміна у кліматі, ймовірно, призведе до раптових повеней та перевантаження каналізаційних систем. Про це пише агентство Bloomberg.

«Це стосується не тільки Сени у Парижі і Темзи у Лондоні. По всьому континенту необроблені відходи, які стікають прямо в річки та озера, викликають захворювання людей і завдають шкоди дикій природі», – пише видання.

«Олімпійським триатлоністам довелося зіткнутися з ризиком цього літа в Парижі, де вони змагалися в Сені після того, як було витрачено 1,4 мільярда євро ($1,5 мільярда), щоб зробити річку придатною для плавання вперше за століття. Погана якість води все ж змусила організаторів відкласти великий день, а кілька спортсменів захворіли після змагань», – нагадує резонансну проблему Bloomberg.

У багатьох європейських містах, наприклад, у бельгійському Генті, багатовікову інфраструктуру не очищали від великої кількості побутових та виробничих відходів. Зазначається, що бурхливий суспільний резонанс викликали розливи стічних вод у Великій Британії.

2024 року Європейський Союз оновив правила очищення стічних вод, які до цього не змінювалися 30 років. Проте багато країн проігнорували оновлення у законодавстві, передає агентство.

Агентство нагадало, що згідно з оновленими правилами, стічні води необхідно очищати в кілька етапів, перш ніж повернути до довкілля. Перший етап фільтрує тверді частинки, другий видаляє шкідливі хімікати і знижує вміст ряду елементів, таких як фосфор і азот, які призводять до зростання шкідливих водоростей, а наступні етапи дезінфікують стічні води.

«Близько 20% людей у ​​ЄС живуть у місцях, де відбувається лише перший крок. Невідома кількість стічних вод взагалі не очищається – або дуже поверхово – вони переливаються з каналізації до того, як потрапляють на очисні споруди», – йдеться у матеріалі.

Ба більше, кліматичні зміни призведуть до опадів, а ті, у свою чергу, до раптових повеней та навантаження каналізації, зазначає агентство.

«Неочищені стічні води сприяють зростанню водоростей, які знищують іншу рослинність, позбавляючи тварин необхідної їм їжі та вбиваючи молюсків, які діють як природні фільтри. Стічні води можуть містити хімікати та мікропластик. Існує також ризик появи бактерій, таких як кишкова паличка та ентерококи, через які хворіють люди», – йдеться у статті.

Уточнюється, що водоочисні системи на континенті поступово старіють. Довгий час це не розглядалося як суттєва проблема, але поступово для європейських держав стає очевидним, що з каналізаційними відходами треба щось робити.