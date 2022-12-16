Вибухи в Україні з вікна літака (відео)

Відео знято з літака, що летів у повітряному просторі Молдови

Журналістка програми Факти ICTV зняла відео з борту літака, що летів у повітряному просторі Молдови, на якому видно вибухи від російських обстрілів в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ось так виглядають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові», – йдеться у підписі до відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилетіли 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.