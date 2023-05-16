Окупанти за добу обстріляли три райони Харківщини: є загиблі

Учора ввечері ворог масовано атакував Вовчанськ Чугуївського району

Росіяни минулої доби обстріляли три райони Харківської області, унаслідок чого загинули дві особи. Про це начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

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Російські окупанти масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Унаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району загинули двоє цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік дістав осколкові поранення та був госпіталізований.

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Учора ввечері ворог масовано обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. За словами Синєгубова, пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди, будівлю місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.

У селі Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Крім того, голова ОВА додав, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.

«Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на лінії зіткнення. Минулої доби окупанти знову пробували просунутися в районі Масютівки, але зазнали невдачі та відступили з втратами», – зазначив Синєгубов.

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Раніше повідомлялося, що сили ППО збили чотири ракети над Миколаївщиною.

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.