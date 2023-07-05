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Вибух у суді Києва: Нацгвардія розпочала службове розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибух у суді Києва: Нацгвардія розпочала службове розслідування
Розпочалося службове розслідування за фактом подій, які трапилися у Шевченківському суді Києва
фото з відкритих джерел

Розслідування розпочате для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події

За вказівкою міністра внутрішніх справ у Національній гвардії розпочали службове розслідування за фактом подій, які трапилися у Шевченківському суді Києва у середу, 5 липня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

«Розслідування розпочате для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події, що трапилась, зокрема щодо правильності дій особового складу варти НГУ, яка здійснювала конвоювання підсудного до суду», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ввечері 5 липня у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Також стало відомо, Ігор Гуменюк, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події. Наразі невідомо, яким чином вибуховий пристрій потрапив до будівлі Шевченківського  райсуду Києва

Згодом адвокат Гуменюка Олександр Свиридовський заявив, що Ігор Гуменюк, який загинув у Шевченківському суді внаслідок підриву гранати, міг піти на такий крок через відчай. Адже він вісім років був у СІЗО без вироку та хотів піти на фронт. 

До слова, Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. 

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Теги: вибух прокуратура суд Нацгвардія адвокат розслідування

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