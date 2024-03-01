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Вибухи у Маріуполі: знищено склад зброї окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Маріуполі: знищено склад зброї окупантів
фото ілюстративне

Дві карети швидкої допомоги (з 10, працюючих в місті) поїхали на виїзд в бік Мелекіне

У тимчасово окупованому Маріуполі Запорізької області внаслідок вибухів було знищено склад з боєприпасами росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

«Підтверджуємо збиття «кари небесної» базуванням окупанта на північному – заході в напряму с. Старий Крим / Каменське / Кальчик. Мінус склад БК», – написав Андрющенко у соцмережах. 

Більш того, після вчорашніх вибухів дві карети швидкої допомоги (з 10, працюючих в місті) поїхали на виїзд в бік Мелекіне. 

«З огляду на задіяну кількість та швидкість, окупанту поплохело геть. З пораненими в лікарні Маріуполя швидкі не повертались. Судячи за все, пакували на місці. Построєніє?», – зауважив Андрющенко. 

Нагадаємо, у Маріупольському районі зафіксовано техніку окупантів з новим маркуванням.

Триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. 

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

 

Теги: Маріуполь ЗСУ

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