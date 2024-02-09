Стало відомо, хто замінить Сирського на посаді командувача Сухопутних військ та очолить Генштаб

Уже готуються подання на призначення Павлюка та Баргилевича указами президента

Замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Про це пише Zn.ua із посиланням на власні джерела у Міноборони.

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Водночас співрозмовник додав, що керівником Генштабу ЗСУ планують призначити командувача Силами територіальної оборони Анатолія Баргилевича.

За даними видання, вже готуються подання на призначення Павлюка та Баргилевича указами президента.

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Що відомо про Павлюка та Баргилевича

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк з початком повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Павлюк керував обороною на сході України. З 15 березня по 21 травня 2022 року він очолював Київську обласну військову адміністрацію. Павлюк забезпечував організацію оборони та відбиття російської агресії у Києві та Київській області. Керував стабілізаційними заходами на звільнених територіях Київської області.

З травня 2022 по 21 лютого 2023 року був начальником штабу – заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. Тоді ж Павлюк обіймав посаду командувача Угрупованням сил і засобів оборони Києва.

З 21 лютого 2023 року Олександр Павлюк обіймає посаду першого заступника міністра оборони України.

За внесок у зміцнення обороноздатності України, особисту мужність і героїзм, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України Павлюк отримав:

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звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» (4 березня 2022 року);

орден Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів;

медаль «За військову службу Україні» та інші.

Генерал-майор Анатолій Баргилевич з 2020 по 2022 рік Баргилевич був заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони. Ще до повномасштабного вторгнення РФ, у складі Сухопутних військ ЗСУ він почав створювати та розбудовувати потужну систему військ територіальної оборони.

З 9 жовтня 2023 року Баргилевич обіймає посаду Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

На початку повномасштабної війни Баргилевич очолив оборону найважливішого сектору №1 оборони Києва на гостомельському напрямку. Він командував угрупованням, основу якого склали підрозділи ТрО він не допустив захоплення Києва росіянами.

Майже півтора року Брагилевич був очільником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Це угруповання військ, зокрема, брало участь у наступі на Харківщині позаминулого року.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Брагилевич 2022 року отримав ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2016 році за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди Дня Збройних Сил України Брагилевича нагородили орденом Данила Галицького.

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З березня 2014 року він брав активну участь у відбитті збройної агресії РФ проти України. Під його командуванням 24 ОМБр відзначилась в ході звільнення населених пунктів: Слов'янська, Краматорська, Сіверська, Лисичанська. У серпні 2014 року бригада під командуванням Павлюка з боями успішно просунулась на луганському напрямку та забезпечила деблокування Луганського аеропорту.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.